Viviano: "Mastantuono si trova spesso da solo, non può risolvere la partita senza l'aiuto degli altri"

L'ex portiere ha difeso il talento argentino dei viola

Sempre dai microfoni di Firenze Viola, l'ex portiere gigliato Emiliano Viviano ha proseguito la sua disamina analizzando le prestazioni dei singoli, soffermandosi in particolare su Dodô e sulla stella emergente Franco Mastantuono.

"Dodô deve farsi vedere di più, ha qualità da mostrare"

Nel mirino dell'ex numero uno è finita la continuità del terzino brasiliano durante i novanta minuti:

«Ndour deve diventare più incisivo nella fase di recupero palla. In ogni partita riesce a ritagliarsi delle chance per andare al tiro perché ha grande facilità di conclusione, ma tende a sparire dal vivo dell'azione per lunghi tratti. Dovrebbe proporsi costantemente come fa Brescianini, garantendo sempre una linea di passaggio al compagno in possesso. Ha corsa e grande qualità: lo vedo un po' come un Cristante, ma con una tecnica migliore che deve assolutamente dimostrare sul campo».

"Manca la spalla di Mandragora: Mastantuono non può fare tutto da solo"

Viviano ha poi analizzato le difficoltà tattiche che sta incontrando il classe 2007 argentino, sottolineando come la squadra dipenda troppo dalle sue giocate individuali:

«A questa Fiorentina manca un profilo di inserimento come Mandragora alle spalle di Mastantuono. Il ragazzo si ritrova spesso a dover puntare un muro di avversari schierati: saltarli tutti è un'impresa ardua, non è mica Yamal e ha pur sempre 19 anni. Deve ancora affinare le sue scelte di gioco, ma è sotto gli occhi di tutti quanto la Fiorentina sia 'Mastantuono-dipendente'».

"Contro il Como cose buone: va servito nelle condizioni giuste"

In chiusura, una difesa a spada tratta del talento argentino rispetto alle critiche per i palloni persi nell'ultimo turno: