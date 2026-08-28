Viviano: "Il Como non aveva una punta come Kean, la Fiorentina va su un profilo diverso come Zirkzee"

L'ex portiere viola ha parlato di mercato

A Sportium è intervenuto l'ex portiere viola Emiliano Viviano per parlare di Fiorentina: "La Fiorentina perde Kean che va al Como per rinforzarlo, infatti loro non avevano un giocatore che andava in profondità e loro ora lo hanno. La Fiorentina ora non ce l'ha più e va su un giocatore diverso che è Zirkzee che è uno che viene fuori e che gioca con la squadra. Io lo adoro, ma è diverso parecchio da Kean."