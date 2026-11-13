Vitale: "Se fossi alla Fiorentina prenderei Acerbi, uno esperto ti serve per aiutare la difesa"

L'ex dirigente ha parlato di come rafforzare la difesa viola

Intervistato ai microfoni di Lady Radio, il noto ex direttore sportivo Pino Vitale ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, toccando vari argomenti di stretta attualità.

Il giudizio sul calendario e sulle ambizioni viola

"Prima della prima sosta ero stato piuttosto critico, perché percepivo un'euforia che reputavo eccessiva. Oggi, invece, il quadro è cambiato e le prospettive sono ben diverse: la squadra ha disputato un'ottima prova a Milano, ha fatto bene a Sassuolo, si è riconfermata contro la Juventus e adesso ha davanti un ciclo di cinque incontri sulla carta favorevoli", ha spiegato Vitale. "Da questa serie di partite bisogna raccogliere il massimo. Io mi sono posto un traguardo, forse un po' ambizioso: se faremo il nostro dovere, come mi auguro e credo, rientreremo nella parte sinistra della classifica. Poi, arrivati al 20 dicembre, si potrà anche valutare l'opportunità di intervenire sul mercato per rinforzare la rosa".

La situazione finanziaria e le idee per il mercato Sul fronte societario e dei rinforzi, l'ex dirigente ha le idee chiare: "Se sono preoccupato per il bilancio? Devo analizzarlo con più attenzione, mi pare ci sia qualche piccola zona d'ombra, ma non c'è allarme: questa Fiorentina ha ampiamente dimostrato di avere disponibilità economiche. Se potessi decidere io, mi muoverei subito per prendere un regista, un elemento di grande personalità in mezzo al campo. In aggiunta, farei un tentativo per Francesco Acerbi: è un'operazione a costo zero e, nonostante i suoi 37 anni, porterebbe un bagaglio d'esperienza fondamentale, considerando che il nostro reparto arretrato è particolarmente giovane".