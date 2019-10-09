Vio: "Montella ha sempre curato tantissimo i calci piazzati. Chi li calcia è l'uomo fondamentale"

Queste le parole rilasciate da Gianni Vio ex collaboratore di Montella negli anni in viola al Corriere Fiorentino: "Fu un’annata incredibile (2012-13) della quale conservo un ricordo speciale. Il mist...

Queste le parole rilasciate da Gianni Vio ex collaboratore di Montella negli anni in viola al Corriere Fiorentino: "Fu un’annata incredibile (2012-13) della quale conservo un ricordo speciale. Il mister ha sempre curato tantissimo i calci piazzati, fin dalla scelta dei giocatori sul mercato. Chi calcia angoli e punizioni è l’uomo fondamentale. Puoi provare tutti gli schemi del mondo ma se la palla non arriva dove deve diventa tutto inutile. Noi avevamo Borja Valero, e in area gente come Savic e Gonzalo Rodriguez".