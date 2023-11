Vieri mostra la sua piattaforma di scommesse. Adani, Cassano e Ventola non sapevano, da qui l’addio

Oggi tutto sembra essere più chiaro sui motivi della rottura della Bobo Tv con la separazione tra Vieri con Cassano, Adani e Ventola. Nel corso di questi anni Antonio Cassano aveva spesso fatto notare in diretta, con toni scherzosi, che lui non aveva mai preso un soldo dal successo dalla Bobo TV attraverso visualizzazioni e sponsor, questo però non era mai stato un particolare problema perchè, come ripetuto dall’ex numero dieci della Nazionale: “Non ho bisogno di soldi, ce li ho per tutta la vita”. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la Bobet, la piattaforma di scommesse lanciata dello stesso Vieri, questa scelta non è assolutamente piaciuta e stata condivisa dagli altri 3 della squadra che non sapevano che erano allo scuro di tutto questo cosi hanno deciso di lasciare il progetto. Nella giornata di oggi la piattaforma è stata pubblicizzata da Vieri, che fin qui l’aveva tenuta nascosta.

