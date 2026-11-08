(VIDEO) Pellegrino esulta come Batistuta, mitraglia dopo il gol dell'1-0 alla Juventus

Pellegrino imita batistuta

Finisce in parità il big match del Franchi tra Fiorentina e Juventus: 2-2 il risultato finale. Tra i protagonisti della serata c'è senza dubbio Mateo Pellegrino, autore della prima rete viola e premiato al termine della gara come MVP.

L'attaccante argentino ha fatto esplodere di gioia il pubblico gigliato, regalando ai tifosi un'immagine dal sapore speciale. Dopo aver firmato il gol del vantaggio della Fiorentina, Pellegrino è corso verso la bandierina del calcio d'angolo e ha esultato imitando Gabriel Batistuta.