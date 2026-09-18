(VIDEO) Italiano show in Europa League: 4-1 al Marsiglia e lo stadio impazzisce al coro per lui

Italiano è diventato già un idolo per i tifosi del Besiktas

Vincenzo Italiano show in Europa League, il suo Besiktas infatti ha battuto per 4-1 il Marsiglia alla gara d'esordio della competizione europea. L'entusiasmo che si respira a Instanbul nei suoi confronti è tangibile visto il grande avvio di stagione. Ieri sul 4-1 i tifosi hanno iniziato a cantare un coro per l'ex tecnico della Fiorentina, che come abbiamo visto tante volte a Firenze ha reagito chiedendo allo stadio di cantare ancora più forte facendo ancora di più impazzire i suoi tifosi. Insomma a Instanbul è Italianomania