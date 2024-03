VIDEO, i giocatori della Fiorentina per l’ultimo saluto a Barone. Abbracci con Commisso e la famiglia di Joe

La squadra arriva al Viola Park per l’ultimo saluto al direttore sportivo Joe Barone. Tutti i giocatori della Fiorentina presenti alla camera ardente per ricordare e porgere le condoglianze alla famiglia Barone e Commisso per la scomparsa del dirigente viola. Lunghi abbracci con la famiglia Commisso e Barone. Castrovilli e Ranieri hanno portato con loro anche i figli neonati e le rispettive mogli. Presente anche Milenkovic che evidentemente non è andato in nazionale per questa tragedia. Tante manifestazioni di affetto da parte dei Viola sui social, tante lettere per ringraziare l’operato e la vicinanza di del direttore durante la loro avventura alla Fiorentina. Momento di raccoglimento in suo onore.

NARDELLA ARRIVATO PER L’ULTIMO SALUTO A BARONE. GRANDE ABBRACCIO CON COMMISSO. CON LUI GUCCIONE