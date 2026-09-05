(VIDEO) Disastro Fiorentina: arriva il terzo ko consecutivo. La Fiesole tuona: "Grosso salta la panchina"

Terza sconfitta consecutiva per i viola, che restano a zero punti: al termine del match la Fiesole contesta squadra e allenatore

La Fiorentina non riesce a invertire la rotta e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato. Al Franchi finisce 2-1 per i granata, un altro risultato negativo che lascia i viola ancora fermi a zero punti dopo tre giornate e fa esplodere tutta la delusione del tifo.

Al triplice fischio, infatti, è arrivata la contestazione della Curva Fiesole. I tifosi hanno manifestato in maniera netta la propria rabbia nei confronti della squadra e soprattutto di Fabio Grosso, chiedendo apertamente un cambio in panchina. Dalla curva si è alzato forte il coro “Grosso salta la panchina”, con la contestazione che è poi proseguita attraverso una serie di messaggi rivolti direttamente ai giocatori - "Tirate fuori le p***e", "meritiamo di più", rispettate la nostra maglia".