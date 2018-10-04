(VIDEO) Allegri furioso con Bernardeschi dopo un errore: "Qui non siamo alla Fiorentina"
"E' un passaggio, bisogna andare a fare gol. Ora se ne esce. Non siamo alla Fiorentina”. Questa, parola più parola meno, imprecazione più imprecazione meno, la furia di Massimiliano Allegri. Ma quand...
"E' un passaggio, bisogna andare a fare gol. Ora se ne esce. Non siamo alla Fiorentina”. Questa, parola più parola meno, imprecazione più imprecazione meno, la furia di Massimiliano Allegri. Ma quando? Ma perchè? E' successo durante Juventus-Young Boys, partita chiusa agilmente 3-0, ma che non ha risparmiato all'allenatore bianconero qualche arrabbiatura. Nelle ultime ore è spuntato un video, rimpallato sui social network, che riprende Allegri durante un duro sfogo contro l'operato di Federico Bernardeschi. L'uomo più in palla nella prima Juve di Cristiano Ronaldo è stato ripreso con forza, per non aver scaricato i palloni giusti, per essere stato a volte superficiale. Un segnale chiaro: a Torino la concentrazione non si abbassa mai, alla Juve nulla è dovuto.
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