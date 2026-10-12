Velluzzi durissimo: “Fiorentina costruita male, Paratici si esamini la coscienza. Grosso paga per tutti"

Le parole piuttosto dure del giornalista Francesco Velluzzi sulla Fiorentina

Francesco Velluzzi, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Italia 7 esprimendo parole durissime sulla Fiorentina. Nel mirino la costruzione della squadra, con un attacco diretto a Paratici; a spiegare, almeno in parte, le difficoltà attuali è il vuoto umano e societario lasciato tristemente dalla scomparsa di Rocco Commisso e Joe Barone. Queste sono state le sue parole:

"In estate è stato sbagliato tutto. Questa situazione ha radici molto profonde che partono dalla scomparsa prima di Barone e poi di Commisso. La perdita di Rocco ha lasciato un vuoto. La famiglia garantisce comunque il proprio sostegno, ma non è vicina alla squadra. Il figlio sta provando a dare supporto sul piano empatico, ma non su quello calcistico."

"Paratici non ha condotto le operazioni nel migliore dei modi. Le trasformazioni così radicali necessitano di tempo e questa squadra non è stata assemblata bene rispetto alle sue reali necessità. Ha pagato Grosso per tutti: se si credeva in lui, si doveva proseguire sul suo percorso. Ora è stato preso Vanoli, che l'anno scorso ha semplicemente salvato la baracca senza fare nulla di speciale. Tra l'altro non credo che tra Vanoli e Paratici scorra un rapporto idilliaco. La Fiorentina è stata costruita malissimo e Paratici deve farsi un serio esame di coscienza."