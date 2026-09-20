Vanoli si complimenta con i suoi ragazzi: “Atteggiamento e spirito di squadra!"

Paolo Vanoli ha affidato ai suoi canali social un messaggio di congratulazioni per la squadra

Paolo Vanoli, nel post partita di Fiorentina-Napoli, si è detto molto soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento mostrato dalla squadra in campo. Una soddisfazione confermata anche sui social, dove il tecnico, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rivolgere ai suoi ragazzi un messaggio positivo e di congratulazioni per quanto visto durante la gara.

Questo il messaggio completo:

"Atteggiamento e spirito di squadra!! Bravi ragazzi!! 💪🏻💜⚜️"

