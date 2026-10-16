Vanoli: “Quando perdo sto di mer**,Ranieri è in dubbio. Goncalves deve ritrovare la forma”

Vanoli è intervenuto in conferenza stampa

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa prima di Fiorentina-Como:

“Dobbiamo fare una grande partita, migliorare le cose fatte male e tenere le cose fatte bene. Con il Genoa è stata una lezione, tutti parlano dell’approccio ma io ho detto ai ragazzi che abbiamo avuto anche una reazione. Alle volte però se sbagli prima poi non puoi recuperare. Ma la bellezza è che questa è una squadra giovane, non dobbiamo guardare solo le cose negative.”

“Cos’ha Pedro? Perché lo metti negli infortunati? Per quanto riguarda Atta non c’è da nascondere nulla, ha un sovraccarico ma sta lavorando bene, non so bene i tempi. Mastantuono si è dovuto operare, pensavamo fosse una botta ma poi aveva una frattura che è stata operata per evitare ricadute. È stata una sorpresa pure per noi. Ranieri ha avuto uno schiacciamento di un nervo del piede ed è da valutare, Goncalves sta bene.”

“La gioventù non deve essere un alibi, sono sempre stato chiaro. Non avendo giocatori di esperienza alle volte non capisci i momenti della partita. Noi il secondo tempo abbiamo fatto gol al 73esimo, noi poi potevamo vincerla. Però poi partiamo e Mastantuono calcia in profondità e loro perdono 3 minuti per uno che si butta giù. Questo intendo per gioventù, hai 20 minuti e la capacità per ribaltarla e dai subito palla a loro. Con il Napoli uguale, prendi 2 traverse poi vai in terra perché Njie tenta un dribbling e non c’è rigore e con l’uomo in meno prendi il gol. Poi l’approccio è stato sbagliato però la squadra ha dimostrato che è legato a questa squadra. Io gliel’ho detto c’è tanto da lavorare, la classica non va guardata, la responsabilità è mia ma si deve giocare con coraggio. La società vuole vedere questa squadra nel futuro e non nel presente. In campo c’è il piano mentale e quello tattico. Siamo una squadra che va sempre in svantaggio.”

“Io guardo quello che ha fatto il Como e faccio i complimenti alla società e a Cesc. È l’insegnamento di un processo, hanno dato l’esempio a tutti. La loro sfortuna è che non hanno avuto giocatori in champions che potevano dare una mano. Hanno una grande consapevolezza e autostima e sono cresciuti in questo, ma è un percorso.”

“Sono d’accordo con allegri sul saper difendere. Poi ci sono modi diversi di saper difendere, in Spagna difendono con la palla. Il nostro difetto è che rimaniamo a metà strada, la Spagna invece ha sempre continuato il suo percorso. A Genova non abbiamo spezzato il ritmo a loro perché abbiamo fatto tanti errori tecnici. Sui 14 gol presi dalla Fiorentina 10 vengono da squadra schierata, vuol dire che sei passivo. Però dobbiamo essere d’accordo tutti, sennò uno mette la difesa bassa e gli dicono che mette il bus. Penso a Mourinho a Roma che subiva tanti tiri ma non entravano mai in area di rigore, ci sono modi e modi di difendere.”

“Ho la fortuna di avere tanti titolari e Brescianini è tra questo. Poi uno fa le scelte e uno resta sempre fuori, in questo tentativo veloce che devo trovare degli equilibri, su Brescia ci conto e ho molto rispetto per lui. Sennò non lo avrei preso lo scorso anno.”

“Quando siamo rientrati gli ho fatto vedere cosa abbiamo fatto male a Genova. Non tanto l’errore individuale perché quello può capitare, serve essere squadra per aiutare gli errori individuali. Il primo gol è venuto a difesa schierata, ma da una palla laterale non chiusa bene dai centrocampisti e poi sulla respinta siamo stati a guardare e non va bene. Ma gli ho fatto vedere anche le cose positive del secondo tempo, l’aspetto caratteriale di questa squadra mi piace tantissimo, danno più del 100% hanno voglia di vincere. Poi gli ho fatto vedere che abbiamo fatto benissimo l’attacco all’ultimo terzo, Valdepenas avrà attaccato 9 volte quello spazio.”

“Pedro ha enormi qualità, Oulai uguale ma io devo trovare un equilibrio di squadra. Il talento fine a se stesso non serve, serve l’umiltà di guardare indietro. Lui è arrivato l’ultimo giorno e non era in condizione e serve del tempo. Il mio desiderio è mettere in condizione Goncalves di non farlo correre, perché è quello che ha più gol e assist nel reparto offensivo.”

“Io penso che avendo una partita a settimana piano piano troveremo un centravanti titolare. Io ho fatto 4 partite, sono due giocatori che mi danno cose diverse. Però poi quando trovi il vestito giusto vai avanti. Devono migliorare l’attacco alla porta e sono calciatori importanti. Non ti nego che sono due che possono giocare insieme, perché uno attacca la profondità e uno sa legare il gioco.”

“Alle volte manca un leader in una squadra e lo dobbiamo diventare tutti insieme. Non dobbiamo sbagliare una cosa importante, l’intervista di Fagioli è l’esempio, nella vita si può sbagliare e se ci si tira su le maniche. Però a Fagioli diretto ho detto: ‘Quando dici che devi prenderti più responsabilità non hai capito cosa sono, è anche giocare più semplice.’ Io credo che nessuno in questa squadra vince le partite da solo. Abbiamo giocatori come De Gea e Pongracic che ha fatto un mondiale e ora è un leader. Ma il leader non arriva e dice ora comando, il leader in silenzio fa vedere come si fanno le cose.”

“Come sto? Sto di merda quando perdo. Sto veramente di merda perché ho una voglia devastante di far bene e sento tanta responsabilità con i tifosi. Io non chiedo pazienza, chiedo solo equilibrio. La società è stata chiara su quello che vuole fare. Sono un uomo ormai ma prima di essere un allenatore sono un uomo e devo far capire ai giocatori come si arriva a vincere, ma questo sono io. Io son tornato ma non per una rivincita, non sono tornato per dire a questa squadra manca qualcosa, sono qui perché credo tanto in questa squadra. Quest’anno ci credo tanto, come insegno alla squadra a non avere alibi non le devo avere neanche io. Ai ragazzi ho detto non è solo colpa vostra se non ho capito bene come fare, ma io scherzosamente dico che alla prima volta le cose mi scappano alla seconda vi prendo di capelli. Qualcuno ha detto che mi dovrei rimettere l’elmetto, ma se mi vedrete con lo smoking è perché ho smesso di fare l’allenatore.”

“Pongracic è un esempio di uno che ha fatto i mondiali e non ha preparazione e la sfortuna è che è stato convocato con la Croazia e non ha giocato per 3 settimane. La sua forza è la fisicità e ora ha fatto lavori extra a fine allenamento per recuperare prima. Sta tornando il Pongracic che avevo lasciato. I tifosi sono la parte speciale di questa squadra, l’ho sempre detto e lo dirò Firenze è dei tifosi. La squadra è legata ai suoi tifosi, hanno voglia di trascinare i nostri tifosi, penso che il secondo tempo a Genova lo ha dimostrato come con il Napoli. Però ci sono cose da sistemare, un grazie a questa gente.”