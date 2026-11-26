L'analisi Vanoli potrebbe tornare al 4-3-3. L'esclusione di Goncalves potrebbe lasciare spazio a Brescianini

Contro il Monza, il portoghese ha faticato non poco a trovare la giusta posizione in campo, giocando un tempo decisamente sottotono

La prima soluzione, probabilmente anche la più semplice da mettere in pratica in pochi giorni di lavoro, è il ritorno al 4-3-3. Un sistema di gioco sul quale Vanoli ha insistito parecchio nella prima parte della sua esperienza sulla panchina viola e che garantirebbe sulla carta maggior equilibrio alla squadra.

L’inserimento di Brescianini in mediana (in attesa del miglior Atta) consentirebbe alla Fiorentina di avere un giocatore in più di gamba e di sostanza, prezioso anche per dare una mano ai terzini in fase di non possesso. A farne le spese sarebbe Pedro Goncalves, il cui impiego sulla trequarti non ha prodotto i risultati sperati.

Contro il Monza, il portoghese ha faticato non poco a trovare la giusta posizione in campo, giocando un tempo decisamente sottotono. Possibile che Vanoli decida di adottare questo correttivo già domenica a Udine, anche perché si tratta di meccanismi sui quali la squadra ha lavorato a lungo negli ultimi mesi. Semmai sarà interessante capire se il ritorno a un centrocampo a tre possa rimettere in ballo anche Fagioli per il ruolo di play. Con due mezzali di corsa e fisicità ai suoi lati, l’ex juventino avrebbe sulla carta maggiori possibilità di esprimere le proprie qualità in fase di costruzione, oltre a essere più protetto quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Di lavoro da fare ce n’è da fare parecchio.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione