Vanoli: "Pellegrino sta facendo bene, ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Sarà una bella sfida"
Vanoli parla di Pellegrino e Beto in conferenza stampa
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2026 15:32
Lunedì alle 20:45 la Fiorentina sfiderà il Monza. Per presentare il match valido per la 12° giornata di campionato, Mister Vanoli ha risposto in conferenza stampa alle domande dei giornalisti. Tra i tanti temi toccati spuntano i nomi di Pellegrino e Beto.
"Con i miei giocatori ci parlo molto, siamo un bel gruppo. Pellegrino sta facendo bene, ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Beto è partito con qualche difficoltà, ma sta crescendo. Sarà una bella sfida fra i due".