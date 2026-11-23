Vanoli: “Ottimo approccio ma non abbiamo fame. Servirebbe giocare a 3 ma ora non abbiamo centrali”

Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta contro il Monza per 3-0:

“Un ottimo approccio poi dopo il rigore ci siamo squagliati. Ognuno pensava di risolvere la cosa individualmente. Bisogna capire che nel calcio serve fame e umiltà di capire che da soli non si vince.”

“Finché siamo stati ordinati in campo abbiamo recuperato tanti palloni alti. Avevamo scelto di difendere abbassando Gnonto e fino a che siamo stati ordinati lo abbiamo fatto. Poi appena c’è un episodio negativo, perdiamo le misure e non sappiamo recuperare la posizione. Abbiamo terzini offensivi, abbiamo tanti problemi con i difensori centrali. La soluzione per i gol sarebbe mettersi a 3 ma siamo a corto di centrali, ma sono tutti alibi. Dobbiamo capire che siamo talentuosi ma vince chi ha più fame. Loro vincono i contrasti noi cadiamo a terra.”

“Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Giovedì andiamo in ritiro”