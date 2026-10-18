Vanoli: “Il fallo su Goncalves l’hanno visto tutti, il Var serve a questo. Arrabbiato per i gol subiti”

Le parole di Vanoli a DAZN

Paolo Vanoli è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta con il Como:

“Mi rimane una grande prova contro una grande squadra, ci siamo messi al loro livello e fino al primo gol abbiamo avuto 4 palle gol. Su quell’episodio lì l’hanno visto tutti, sull’azione prima a Pedro non aveva fischiato fallo e qui si, il Var serve anche a questo. Bravi a tentarla di riaprirlo, sul 2-2 il software non funzionava. Ma da allenatore sono arrabbiato, buttiamo via delle prestazioni con gol presi a squadra schierata. L’unica cosa che ci porta fuori è continuare a giocare così e migliorare, abbiamo dimostrato che possiamo avere la qualità.”

“La chiave di questa squadra e che non riusciamo a reagire né nel momento positivo e ne in quello negativo. Da un episodio storto usciamo dalla partita. Ci è capitato contro il Napoli e anche oggi, con il Genoa non siamo riusciti a resistere ai loro 25 minuti di furore, oggi questo episodio. Da quando sono qua sto cercando di fargli capire cosa ci sta portando fuori, ma ci manca cattiveria e anche il gol di Nico Paz eravamo ben messi. Questa squadra è giovane e dimostra che vuole lottare, dobbiamo sistemare un po’ di cose ma l’arrabbiatura sta nei gol subiti, partiamo sempre sotto.”