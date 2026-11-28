Nuovo assetto rimandato Vanoli: "Ho pensato alla difesa a tre poi mi si son fatti male due difensori, forse un segno"

L'allenatore apre al possibile cambio di modulo, ma gli infortuni complicano i piani. Determinante il mercato di Gennaio

La difesa a tre torna nei pensieri di Paolo Vanoli, ma alla Fiorentina il momento sembra tutt'altro che favorevole per sperimentare nuove soluzioni tattiche.

Nella conferenza stampa odierna al Viola Park Vanoli ha affrontato l'argomento con una battuta che racconta bene l'emergenza attuale: "Faccio una battuta, si vede che a Firenze la difesa a tre non piace molto, perché da quando ci ho pensato mi si sono fatti male due difensori, forse è un segno. Ma in questo momento non è possibile farla visto che porto due ragazzi della Primavera che siamo in emergenza totale. Mercato? Ogni giorno c'è confronto con il direttore ma ora siamo concentrati a fare bene fino a gennaio".

IL MERCATO PUÒ CAMBIARE I PIANI

Il vero ostacolo, almeno nell'immediato, resta quindi la profondità della rosa. Con diversi problemi fisici e la necessità di ricorrere anche ai giovani della Primavera, Vanoli non ha attualmente le condizioni ideali per lavorare con continuità su un nuovo assetto.

Ecco perché il mercato di gennaio potrebbe diventare determinante. L'arrivo di un altro difensore centrale consentirebbe di aumentare le rotazioni, avere maggiori garanzie in caso di indisponibilità e soprattutto offrirebbe al tecnico la possibilità di alternare la linea a quattro con quella a tre.

Per il momento, però, la priorità resta superare l'emergenza e ritrovare risultati. La difesa a tre rimane un'ipotesi sul tavolo, ma per trasformarla in una soluzione concreta serviranno recuperi, alternative e probabilmente un intervento mirato sul mercato.