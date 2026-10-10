Vanoli: "Ho ampia scelta, dobbiamo guardare al futuro e crescere partita dopo partita"

Le parole di Paolo Vanoli

Paolo Vanoli ha parlato del percorso di crescita della Fiorentina ai microfoni di Dazn, soffermandosi sulle indicazioni raccolte nelle ultime partite, sull’assetto tattico della squadra e su un curioso incrocio con Daniele De Rossi.

L’allenatore viola ha sottolineato l’importanza di continuare a imparare da ogni partita, con uno sguardo rivolto al futuro: "Ogni gara deve rappresentare un’occasione per raccogliere indicazioni utili e proseguire nel processo di crescita della squadra"

Il modulo: "Ho la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche dei giocatori. Ho sempre detto che, se non parliamo solo di numeri, c’è poi l’interpretazione all’interno del campo, che è la cosa più fondamentale”, ha spiegato il tecnico.

A Vanoli è stato ricordato un particolare legato al suo percorso professionale: poco più di un anno fa, proprio in occasione di questa partita, sia lui sia Daniele De Rossi avevano fatto il loro esordio. Un intreccio che assume un significato speciale per un allenatore che ha più volte mostrato di credere nel destino.

“È un segnale incredibile. Sai, il mio percorso calcistico ha avuto tanti begli episodi e uno di questi è anche questo”, ha concluso Vanoli.



