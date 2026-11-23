Sala stampa Vanoli: “Forse sono stato poco chiaro, l’obbiettivo è fare 40 punti. I calciatori devono avere la mia umiltà”

Vanoli in sala stampa

Paolo Vanoli ha parlato in sala stampa dopo Monza-Fiorentina:

"La cosa più importante è chiedere scusa ai nostri tifosi, perché penso che quella di stasera sia stata la mia peggior Fiorentina. Questi ragazzi devono capire che ci vuole un pizzico di umiltà nella vita, quella che ha il loro mister. C'è il talento, ma il talento non basta. Stasera abbiamo perso contro la fame, contro ragazzi più giovani che hanno capito il loro obiettivo. Forse non sono stato chiaro io sul nostro obiettivo e adesso voglio esserlo: l'obiettivo è arrivare a 40 punti. Poi vediamo"

Sei l’uomo giusto?

"Assolutamente sì. Sono tornato perché credo in questo progetto. È un percorso con dei giovani che giustamente possono avere alti e bassi, e questo lo accetto. Ma non accetto che giochino individualmente, perché individualmente non si fa niente. Se andiamo a vedere i primi trenta minuti, l'approccio è stato buono. La partita è stata comandata, è stata giocata bene, molto bene. Questo vuol dire che la partita era stata preparata bene. Questa diventa una lezione, una grossa lezione. Spero che i ragazzi se la mettano in tasca velocemente".

Hai parlato con la società? "Con la società parliamo sempre. Abbiamo deciso di andare in ritiro da giovedì. La società è sempre al mio fianco, non ho mai avuto problemi”

Abbiamo sempre detto che la società ha iniziato un nuovo percorso. Sapevamo benissimo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà. Sicuramente ci sono state, perché quando si cambiano tante cose è normale. Sappiamo che ne incontreremo ancora, però sappiamo anche che questa è una stagione nella quale dobbiamo mettere basi importanti per costruire una prospettiva importante per la Fiorentina. Venivamo da tre partite importanti, nelle quali avevamo affrontato squadre forti, avevamo sempre reagito e avevamo anche buttato via dei punti contro le grandi. Però sapete una cosa? È facile giocare contro le grandi squadre. È facile. Invece bisogna rimboccarsi le maniche, perché i punti più importanti sono quelli contro le squadre che, da adesso in poi, competono con noi. Guardate l'anno scorso: queste sono le squadre con cui dobbiamo competere. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capire qual è il nostro livello. Poi, quando ti rimbocchi le maniche, la qualità può uscire. Perché la qualità c'è. Non penso che sia una questione di alibi. Credo che la squadra stasera volesse vincere. L'ho sempre detto: a volte il problema di questi ragazzi è che vogliono fare troppo. E quel troppo, quando diventa individualismo, non mi piace. Bisogna fare le cose da squadra, non individualmente. Individualmente non c'è nessuno che possa salvare una squadra. E se mi chiedete di assumermi le responsabilità, il responsabile sono io. Figuratevi se mi tiro indietro".

Che problemi ha questa squadra? "Guardate, la cosa che veramente mi dà tantissimo fastidio, e l'ho sempre detto, è il modo in cui difendiamo. E questa non è una colpa di un singolo difensore. Nei momenti chiave, quando dobbiamo difendere, non abbiamo la fame e la determinazione necessarie per non prendere gol. Non significa che, siccome giochiamo con calciatori più offensivi, allora dobbiamo mettere in campo tutti difensori. Non è vero. Quando mi arrabbio e dico che qualcuno deve stare più vicino alla porta, non significa questo. Quando si difende bisogna essere affamati. Bisogna avere fame. E quando si attacca bisogna essere altrettanto affamati. Perché stasera, secondo me, per trenta minuti la squadra, quando ha seguito il copione in campo, ha fatto bene. Poi un episodio ha cambiato tutto. Dobbiamo saper leggere questi momenti e mantenere la calma. In alcune occasioni lo abbiamo fatto bene, ma, ripeto, è facile farlo contro le grandi squadre. È facile preparare una partita contro una grande squadra. Forse dobbiamo ancora capire questo aspetto. E se c'è qualcosa da chiarire, evidentemente non sono stato abbastanza chiaro io".

Cosa dice alla famiglia Commisso? “A loro dobbiamo dire soltanto grazie. Questo progetto non dura due domeniche.”