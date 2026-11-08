Vanoli: "Fagioli ora ha bisogno di respirare. Goncalves ci aiuterà con le sua esperienza e la sua qualità"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Fiorentina Juventus

Ecco le parole di mister Vanoli ai microfoni di Dazn: Come ho fatto a trasferire alla squadra l'importanza di questa squadra? "Io ho vissuto questa città, ho sempre cercato di far capire ai giocatori quale maglia stanno indossando, spero di esserci riuscito, ma questa maglia va sempre onorata in tutte le partite".

Goncalves titolare al posto di un centrocampista, credi di aver trovato l'equilibrio? "Quando parlo di equilibrio parlo di atteggiamento mentale, credo che Goncalves sia un giocatore abituato a queste partite e credo che la sua qualità e la sua esperienza spossa aiutarci in questa partita, ma io credo che si debba prima di tutto credere nella squadra".

Oulai al posto di fagioli? "Fagioli è un punto fisso nella mia squadra, è un giocatore della nazionale, ma a volte non sei al 100% tutte le partite, un giocatore per trovare la forma ha bisogno di giocare sempre di più, mentre a volte ha bisogno di respirare per ritrovare la forma. Penso che le caratteristiche di Oulai siano differenti a quelli di Fagioli, nessuno dei due è un play, ma con il lavoro e con la pazienza si può crescere in tutte le fasi.

Siamo una squadra costruita per mantenere la pala, per cui la fase difensiva deve essere fatta tenendo la palla, però poi a volte siamo una squadra giovane, abbiamo voglia di strafare per cui si perdono troppi palloni".