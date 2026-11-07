Vanoli fa scudo a Fagioli: "Gli starò sempre vicino, spero che domani possa fare gol alla Juve"
Paolo Vanoli conferma la stima per Fagioli
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 14:15
Nel corso della conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Juventus, Paolo Vanoli ha assicurato il proprio supporto a Nicolò Fagioli: "Lui deve solo stare sereno e continuare a fare quello che sta facendo. Nicolò deve sapere che ha al fianco un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui è un giocatore importante, sicuramente ci tiene tanto alla partita di domani: spero che in quanto ex possa fare gol. Tutti sanno quello che io penso di Nicolò".