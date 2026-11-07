Vanoli fa scudo a Fagioli: "Gli starò sempre vicino, spero che domani possa fare gol alla Juve"

Paolo Vanoli conferma la stima per Fagioli

Nel corso della conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Juventus, Paolo Vanoli ha assicurato il proprio supporto a Nicolò Fagioli: "Lui deve solo stare sereno e continuare a fare quello che sta facendo. Nicolò deve sapere che ha al fianco un allenatore che gli starà sempre vicino. Lui è un giocatore importante, sicuramente ci tiene tanto alla partita di domani: spero che in quanto ex possa fare gol. Tutti sanno quello che io penso di Nicolò".