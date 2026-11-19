La Confessione Vanoli: "Estate terribile, stavo male, non potevo portare avanti qualcosa che mi ero meritato"

Dall'addio ai mesi lontano dalla panchina, fino alla chiamata di settembre: il tecnico viola racconta tutto

L'addio alla Fiorentina, i mesi difficili lontano dalla panchina e poi la chiamata inaspettata per tornare a Firenze. Paolo Vanoli ripercorre le tappe più significative della sua ultima estate in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, che sarà pubblicata integralmente domani, ma di cui oggi è stata diffusa una prima anticipazione. Il tecnico viola si è lasciato andare a racconti personali, senza nascondere le difficoltà vissute dopo la separazione dal club gigliato.

A descrivere meglio di qualsiasi altra parola il suo stato d'animo durante quei mesi è stato un episodio familiare. «Mia moglie quest'estate mi ha detto: "Hai passato un'estate che sembra sempre che domani tu debba morire". Ecco, vi ho fatto capire come ho passato l'estate», ha raccontato Vanoli, restituendo l'immagine di un periodo particolarmente complicato, trascorso lontano dal campo e dalle abitudini di allenatore.

Il dispiacere per la conclusione della precedente esperienza a Firenze è stato profondo. Vanoli non ha nascosto la propria amarezza per non aver avuto l'opportunità di proseguire il lavoro iniziato, pur riconoscendo le dinamiche che accompagnano i cambiamenti societari. «Non lo nascondo, c'è stata una delusione forte per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società ed entrano nuove persone, c'è per forza una scelta societaria».

Un momento nel quale, inevitabilmente, i pensieri si sono concentrati sulle possibilità che avrebbe potuto avere ancora alla guida della squadra. «Quindi stavo male perché pensavo a cosa avrei potuto fare, ma l'ho accettato. Sono state vacanze forzate, passate un po' così... meno male ho a fianco una compagnia di matti che mi ha fatto passare il tempo (ride, ndr). E comunque ho sempre pensato a cosa potesse accadere durante il mercato».

Poi, a settembre, la svolta e il ritorno sulla panchina viola. Una chiamata che Vanoli non si aspettava, ma che ha accolto con grande partecipazione emotiva e voglia di rimettersi immediatamente in gioco. «È stata veramente una sorpresa inaspettata, ma raccolta da un grandissimo entusiasmo per tornare a fare qualcosa di bello».

Il suo ritorno, però, non deve essere interpretato come una rivincita personale nei confronti di chi aveva deciso di interrompere il precedente percorso. L'allenatore ha voluto chiarire soprattutto questo aspetto: «Non sono tornato qua per dire "ho avuto ragione io". Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo».

Rispetto alla prima esperienza, inoltre, Vanoli ha intenzione di vivere Firenze in maniera diversa. Se in passato gran parte delle sue giornate erano assorbite dal lavoro al Viola Park, adesso vuole trovare anche il tempo per conoscere e godersi la città. «E mi sono promesso di vivere di più Firenze, perché l'anno scorso la mia residenza era qua al Viola Park per arrivare a centrare l'obiettivo. Adesso voglio godermi di più la città, è bellissima e il suo tifoso è maniacale ma ti spinge sempre più in là».

Un legame con l'ambiente viola che guarda anche alle prospettive future. Vanoli sogna di regalare nuove soddisfazioni ai sostenitori gigliati, proprio come accaduto durante la sua carriera da calciatore, oppure di contribuire alla costruzione di un progetto destinato a crescere nel tempo. «Vorrei dare ai tifosi un'altra gioia dopo quella da calciatore oppure mettere le basi, come a dire: "Ok, questa è una base per una prospettiva futura grande Fiorentina"».

Infine, spazio anche alla quotidianità fiorentina, tra cinema, incontri e momenti lontani dal calcio giocato. Vanoli ha raccontato di aver partecipato alla prima del film di Leonardo Pieraccioni e di aver assistito alla proiezione del film dedicato a Bove. «Sono stato alla prima di Pieraccioni, vivere la città è anche questo, l'altro giorno sono andato a vedere al cinema il film di Bove. È stato toccante».

E non mancano gli incontri con i tifosi per le strade di Firenze, che continuano a riservargli battute e qualche ricordo legato alla sua gestione della squadra. «Ogni tanto incontro i tifosi a giro e sono sempre divertenti. Mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr)».