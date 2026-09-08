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Vanoli è stato la svolta della Fiorentina nella scorsa stagione: nel girone di ritorno numeri da Europa

La salvezza della Fiorentina porta un nome: Paolo Vanoli. I numeri della viola nella stagione passata

A cura di Chiara Arcioni
08 settembre 2026 15:49
Vanoli è stato la svolta della Fiorentina nella scorsa stagione: nel girone di ritorno numeri da Europa -
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La scorsa stagione della Fiorentina si è chiusa con un amarissimo quindicesimo posto, un risultato che a Firenze nessuno avrebbe immaginato ad agosto. Un campionato da dimenticare, vissuto tra paure, contestazioni e il concreto rischio di una clamorosa retrocessione.

Il momento più buio è arrivato a dicembre, quando la Fiorentina si è ritrovata ultima in classifica con appena 6 punti. Poi l’esonero di Pioli e l’arrivo di Vanoli hanno cambiato il volto della squadra.

Nel girone di ritorno, infatti, i viola hanno trovato una continuità completamente diversa, conquistando 29 punti e costruendo un rendimento da zona europea. Un bottino che, considerando soltanto la seconda parte del campionato, sarebbe valso addirittura la qualificazione alla Conference League. Vanoli è riuscito a risollevare una squadra precipitata all’ultimo posto, allontanandola definitivamente dalla zona retrocessione e chiudendo la stagione con numeri decisamente migliori.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO

Posizione

Squadra

Punti

1

Inter

42

2

Como

38

3

Napoli

37

4

Roma

37

5

Juventus

33

6

Atalanta

31

7

Fiorentina

29

8

Lazio

29

9

Milan

28

10

Bologna

27

11

Parma

26

12

Sassuolo

26

13

Udinese

25

14

Genoa

25

15

Cagliari

24

16

Torino

22

17

Lecce

21

18

Cremonese

12

19

Verona

8

20

Pisa

6

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