Vanoli è stato la svolta della Fiorentina nella scorsa stagione: nel girone di ritorno numeri da Europa

La salvezza della Fiorentina porta un nome: Paolo Vanoli. I numeri della viola nella stagione passata

La scorsa stagione della Fiorentina si è chiusa con un amarissimo quindicesimo posto, un risultato che a Firenze nessuno avrebbe immaginato ad agosto. Un campionato da dimenticare, vissuto tra paure, contestazioni e il concreto rischio di una clamorosa retrocessione.

Il momento più buio è arrivato a dicembre, quando la Fiorentina si è ritrovata ultima in classifica con appena 6 punti. Poi l’esonero di Pioli e l’arrivo di Vanoli hanno cambiato il volto della squadra.

Nel girone di ritorno, infatti, i viola hanno trovato una continuità completamente diversa, conquistando 29 punti e costruendo un rendimento da zona europea. Un bottino che, considerando soltanto la seconda parte del campionato, sarebbe valso addirittura la qualificazione alla Conference League. Vanoli è riuscito a risollevare una squadra precipitata all’ultimo posto, allontanandola definitivamente dalla zona retrocessione e chiudendo la stagione con numeri decisamente migliori.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO