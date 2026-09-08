Vanoli è stato la svolta della Fiorentina nella scorsa stagione: nel girone di ritorno numeri da Europa
La salvezza della Fiorentina porta un nome: Paolo Vanoli. I numeri della viola nella stagione passata
La scorsa stagione della Fiorentina si è chiusa con un amarissimo quindicesimo posto, un risultato che a Firenze nessuno avrebbe immaginato ad agosto. Un campionato da dimenticare, vissuto tra paure, contestazioni e il concreto rischio di una clamorosa retrocessione.
Il momento più buio è arrivato a dicembre, quando la Fiorentina si è ritrovata ultima in classifica con appena 6 punti. Poi l’esonero di Pioli e l’arrivo di Vanoli hanno cambiato il volto della squadra.
Nel girone di ritorno, infatti, i viola hanno trovato una continuità completamente diversa, conquistando 29 punti e costruendo un rendimento da zona europea. Un bottino che, considerando soltanto la seconda parte del campionato, sarebbe valso addirittura la qualificazione alla Conference League. Vanoli è riuscito a risollevare una squadra precipitata all’ultimo posto, allontanandola definitivamente dalla zona retrocessione e chiudendo la stagione con numeri decisamente migliori.
LA CLASSIFICA DEL GIRONE DI RITORNO
Posizione
Squadra
Punti
1
Inter
42
2
Como
38
3
Napoli
37
4
Roma
37
5
Juventus
33
6
Atalanta
31
7
Fiorentina
29
8
Lazio
29
9
Milan
28
10
Bologna
27
11
Parma
26
12
Sassuolo
26
13
Udinese
25
14
Genoa
25
15
Cagliari
24
16
Torino
22
17
Lecce
21
18
Cremonese
12
19
Verona
8
20
Pisa
6