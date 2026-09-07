Vanoli è arrivato al Viola Park: a breve la firma e l’ufficialità. Oggi dirigerà l’allenamento
Vanoli è al Viola Park: già oggi inizierà ad allenare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 settembre 2026 12:25
Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Fabio Grosso. Il tecnico è arrivato in questi minuti al Viola Park insieme al suo agente per la firma sul contratto.
Attesa dunque a breve l’ufficialità anche perché già nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento da allenatore della Fiorentina. Bentornato dunque a Paolo Vanoli