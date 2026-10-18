Vanoli: "Dobbiamo migliorare nell'approccio. Cerchiamo sempre di mettere in campo la formazione migliore"

Le parole di Mister Paolo Vanoli a pochi minuti dall'inizio di Fiorentina-Como

Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato dell'approccio alle partite e degli aspetti da migliorare in fase difensiva, sottolineando l'importanza di trovare maggiore continuità. Il tecnico si è soffermato anche sulla scelta della formazione e sulla gestione della titolarità tra Beto e Pellegrino. Queste sono state le sue parole:

"Dobbiamo migliorare nell'approccio. Siamo una squadra che è sempre andata sotto e dobbiamo migliorare nel difendere con la mentalità da squadra, perché abbiamo preso tanti gol. Però anche con la palla abbiamo fatto tante cose positive, quindi dobbiamo pensare a quello".

Su Beto e Pellegrino:

"Si cerca sempre di mettere in campo la miglior formazione. Sono due ragazzi molto disponibili, che hanno voglia. Ho detto che possono anche giocare insieme, è una scelta solo tattica. Noi dobbiamo pensare alla squadra, farla crescere e trovare quella continuità che stiamo cercando e che stiamo provando a costruire".