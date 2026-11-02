Vanoli: "Devo ancora trovare il vestito giusto alla squadra. Non possiamo continuare a prendere 2 gol"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky, nel post-partita di Sassuolo Fiorentina

Ecco le parole di Vanoli ai microfoni di Sky: Com'è arrivata questa vittoria? "Io penso che era da due e tre partite che stavano facendo ottime prestazioni, eravamo vicini al risultato, ma per qualche errore non eravamo riusciti, quando fai grandi prestazioni e non fai risultati, per i giovani anche se recuperano in fretta l'aspetto mentale è più difficile, ma ero convinto che era vicino. Faccio i complimenti alla squadra, soprattutto a chi è entrato, perché il campionato è lungo, devo ancora trovare il vestito giusto e loro devono trovale le idee giuste, è una squadra con talento ma deve trovare la mentalità".

Il vestito della squadra? "E' una questione di mentalità, dipende da come la vuoi interpretare, ma sai che quando perdi la palla dobbiamo essere più determinati e più cattivi, più loro lo dimostrano e più io sono felice di far giocare una squadra super offensiva sul 2 a 2 abbiamo avuto il coraggio di vincerla e sono stati bravi i ragazzi.

Cosa manca ad Oulai per essere titolare? "Gli manca solo il lavoro, gli manca mettersi a disposizione, dobbiamo costruire un giocatore che ha potenzialità, se la giocherà. Io non guardo la carta d'identità, io metto in campo i migliori giocatori, dobbiamo imparare a capire che la squadra è la cosa più importanti. Oulai è entrato bene contro l'Atalanta ed è entrato bene adesso, è una concorrenza sana con gli altri giocatori".

La Fiorentina deve smettere di prendere gol, la difesa? "Ma in questo momento in difesa siamo in emergenza, ci mancano due giocatori come Ranieri e Pongracic, ma non possiamo continuare a prendere 2 gol, sono tanti, dobbiamo essere bravi da squadra, essere più concentrati, questa sera abbiamo provato a farlo, ma è un dettaglio su cui lavorare tanto. C'è tanto e lungo lavoro".