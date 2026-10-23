Vanoli: “Atta e Ranieri out, Dodò può partire titolare. De Gea non si discute, la squadra è da difesa a 4”

Vanoli in conferenza stampa prima di Inter-Fiorentina

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa prima di Inter-Fiorentina, queste le sue parole:

“L’ho detto subito dopo la sconfitta, con Como abbiamo dimostrato cose importanti, cose che questa squadra ha. In ogni partita ho detto ai ragazzi che dobbiamo dare un segnale ai nostri tifosi con l’impegno e con il gioco. Non siamo mai andati in vantaggio in una partita e abbiamo preso altri 3 gol, questa deve essere una preoccupazione ma la strada è questa. Non devo essere attratto dal gioco che abbiamo fatto ma dobbiamo diventare bravi a creare ma senza prendere gol, questo un po’ è mancato.”

“Atta sta proseguendo il lavoro per questo sovraccarico, Ranieri ha uno schiacciamento di un nervo del piede e non ci saranno. Dodo può partire titolare come ho sempre detto.”

“Io penso che questa squadra è costruita in prospettiva futura anche per sapersi difendere, nella costruzione dobbiamo trovare queste qualità. Con il Como abbiamo trovato occasioni nitide giocando bene a calcio, però davanti alla partita subiamo fragili: a volte perché siamo frenetici e a volte per gli episodi. Ma non dobbiamo avere alibi perché in un campionato non dobbiamo subire così tanti gol, ma è una cosa di mentalità che dobbiamo costruire con il lavoro.”

“L’Inter è una squadra che non vi devo spiegare, l’ultima partita è stata diversa ma hanno vinto in inferiorità numerica. Quando è forte si capisce dalle rimonte. Ma nulla è impossibile e bisogna andare là per fare cose importanti. Ma non solo con l’Inter ma in ogni partita. Poi chiaro che se andiamo da presuntuosi sarà dura, dobbiamo sapere che ci sarà da soffrire e da marcare in area. Devi fare la partita perfetta, per ora le facciamo a tratti e per questo sarà molto importante questa partita.”

“Io penso che tutto è possibile, Jimenez ha giocato anche a sinistra, resta un’opportunità Viery e anche Valdepenas ha dimostrato che lo può far bene. In questo momento Jimenez lo vedo bene a destra, ma ho ancora notti insonni e magari cambio idea.”

“Una considerazione che mi permette di fare questa squadra è di mettere un centrocampista in più ma dobbiamo avere una strada. Gli equilibri si trovano dal lavoro e dagli interpreti. Non dobbiamo avere paura della nostra identità, anche se 17 gol mi urtano molto da difensore.”

“De Gea? È il mio capitano, finito. De Gea non si discute.”

“Il gol si cura con il lavoro, a volte mi dispiace che esaltiamo subito un ragazzo per quello che fa. Njie lo dobbiamo esaltare per come ha giocato con il Como, poi è un ragazzo giovane che sotto porta deve diventare più lucido e freddo, però ha fatto un’ottima partita. Deve sapere accettare le critiche perchè siamo una piazza importante. Io devo portare questa squadra e avere equilibrio per continuare a creare e smettere di subire. L’equilibrio che avevamo l’anno scorso a fine anno, fa parte del mio lavoro.”

“Ndour gioca titolare perché se lo merita. Ndour è l’esempio di chi cresce con il lavoro, era ai margini e ora è un caposaldo dell’U21. Lui si merita questo ma ha tanti margini di miglioramento e fa parte della crescita di un ragazzo, sta diventando un giocatore importante per la squadra. Non si deve sedere sul gol che ha fatto sui 70 metri e per 2/3 giorni si è seduto.”

“Mastantuono mi ripeto, gli faccio i complimenti per la personalità. Ha una voglia di fare e di dare un contributo in una squadra che lui ha cercato. Ha talento ma deve migliorare nel capire che lui può fare i tempi alla squadra. Capire quando deve dribblare perché è 1vs1 e se è 2vs1 deve trovare l’uomo libero.”

“Se avessi la bacchetta magica non allenerei la Fiorentina. Quando si fa una cosa è perchè quella cosa va bene per la squadra. Dobbiamo capire come difendere meglio di squadra. Io vedo i progressi da quando sono qua. A Genova hanno sbagliato l’approccio nel capire la rabbia del Genoa. Prendiamo gol per la gestione della palla, che perdi palloni e prendi le transizioni. Con il Como sul 2-1 abbiamo fatto il 2-2 lo hanno cancellato e abbiamo continuato ad attaccare ma abbiamo preso il 3-1 per una palla persa banalmente. Serve calma nel gestire la palla perché siamo padroni del campo.”

“Da parte della società avermi richiamato e da parte mia avere accettato senza dire niente fa capire l’unità di intenti che c’è. Io non so tornato per una rivincita io son tornato per una prospettiva futura importante. Oggi pensiamo solo a trovare un equilibrio perché ci manca mentalità. Paratici è di alto livello e lui mi può portare a un livello più alto, poi magari domani mi manda via ma all’interno è bello il confronto.”

“Oulai quando avrà la sua occasione se la deve tenere e portarla avanti. Sta bene, deve conquistarsi il posto e tenerselo quando lo conquisterà. È importante e quando ci sarà l’occasione se la deve tenere. La difesa a 3 ci sono nato, l’anno scorso mi avete massacrato per la difesa a 3 e ora rimango basito. Questa squadra ha un percorso con la difesa a 4 e per essere internazionali a 4 è molto importante. Alle volte ci può stare la difesa a 3, la squadra la può fare anche se un po’ corta. Ma i moduli sono numeri, la mentalità è quella che conta.”