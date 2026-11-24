Segnale debole Vanoli annuncia il ritiro al Viola Park da giovedì: ma dov'è la scossa dopo il disastro di Monza?

Da giovedì squadra nuovamente insieme a Bagno a Ripoli per preparare la trasferta di Udine. Una scelta che appare più una misura di facciata che un tentativo di svolta

Un ritiro che ritiro, in fondo, non lo è. Da giovedì la Fiorentina tornerà a vivere insieme al Viola Park per preparare la delicata trasferta di Udine, in programma domenica alle 12.30. Una decisione condivisa tra Vanoli e società dopo il pesante 3-0 di Monza, con l'obiettivo di ricompattare il gruppo e provare a dare una scossa a una squadra che sembra aver smarrito certezze e capacità di reazione.

Ma c'è un particolare che non passa inosservato: più che un vero ritiro, quello viola sarà una sorta di mini ritiro, con un programma sostanzialmente simile a quello della normale settimana di lavoro. La squadra si ritroverà giovedì al centro sportivo e resterà insieme fino alla partenza per il Friuli, anche per gestire al meglio la vigilia di una partita con calcio d'inizio fissato alle 12.30.

Una scelta che ha certamente una sua logica organizzativa, ma sulla quale è lecito avanzare qualche perplessità. Se l'intenzione era quella di mandare un segnale forte dopo la debacle in Brianza, restare proprio al Viola Park rischia di ridimensionarne la portata. Niente cambio di ambiente, nessuna vera rottura con le abitudini quotidiane: i giocatori rimarranno nel luogo che conoscono meglio, con tutte le comodità e i servizi di una struttura d'eccellenza.

E allora viene da chiedersi quanto possa incidere davvero qualche notte trascorsa insieme in più. Il problema della Fiorentina, del resto, non sembra essere la mancanza di tempo da condividere, ma quello che succede in campo quando le partite prendono una piega negativa. A Monza, dopo il primo gol subito, la squadra si è progressivamente disunita, mostrando fragilità che difficilmente possono essere risolte con qualche cena in compagnia.

Anche perché il quadro è ormai cambiato: il progetto estivo di una squadra giovane e spensierata ha lasciato spazio alla necessità di lottare per la salvezza. Vanoli ha fissato l'obiettivo dei 40 punti e adesso servono risposte immediate.

Il mini ritiro potrà essere un'occasione per confrontarsi e ritrovare compattezza, ma difficilmente basterà da solo a cambiare le cose. Il rischio è che si trasformi in una misura più di facciata che di sostanza, un segnale visibile all'esterno ma poco incisivo sulle reali abitudini del gruppo. Domenica a Udine si capirà se qualcosa sarà davvero cambiato. Perché alla Fiorentina, più che dormire qualche notte in più al Viola Park, serve soprattutto ritrovare la voglia e la capacità di lottare.