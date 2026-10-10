Vanoli: “Abbiamo sbagliato l’approccio e regalato un tempo. Portiamo troppo la palla”

Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN

L’allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn, queste le sue parole:

“Mi aspettavo un approccio diverso, abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di 2 gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo ma fare meno tocchi e portare meno la palla. Siamo una squadra che avrà alti e bassi e questi sono i bassi, non possiamo regalare i i primi 15 minuti.

Il primo tempo se vuoi andare a pressare alto devi andare con più energia e coraggio. Siamo stati una via di mezzo dove gli altri ti fanno male, cambiamo messo troppo a capire come erano messi loro. I primi 25 minuti non eravamo squadra, non riusciamo a correggere l’errore. Nel secondo tempo padroni del campo, abbiamo creato tanto ma abbiamo trovato troppo poco lo specchio.

Goncalves non è partito dall’inizio perché ho una rosa ampia, non ha nessun problema. Mastantuono deve sapere che dopo questi viaggi si deve essere pronti a giocare e lui lo era. Pedro ci può dare qualcosa in più, Njie ci poteva fare comodo per andare a campo aperto. Io non penso che il problema sia la formazione o i cambi. Ma l’approccio, dobbiamo migliorare e capire.”