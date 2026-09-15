Vanoli: "Abbiamo fatto un percorso importante. Dobbiamo scrivere una pagina nuova e abbiamo iniziato a Venezia"

Le parole di Paolo Vanoli pochi minuti prima del derby di Coppa Italia contro il Pisa

Paolo Vanoli è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Pisa per il derby con il Pisa valido per i 16esimi di Coppa Italia.

Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina raccolte dalle telecamere di Mediaset:

Sul ritorno a Firenze:

"Una grande emozione, so quanto mi ha dato Firenze e questi tifosi. Insieme abbiamo fatto un percorso importante ma adesso dobbiamo cancellare il passato e scrivere il futuro. Il mio passato è il futuro. Dobbiamo scrivere una pagina vuota e abbiamo iniziato a Venezia"

Su Mastantuono:

"Penso di mettere in campo sempre la migliore formazione. E' una rosa che mi permette di poter cambiare e dobbiamo essere tutti protagonisti. E' un prospetto importante per il futuro della nostra squadra e della sua Nazionale ma è un giovane e deve crescere"