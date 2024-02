Valcareggi rivela: “Biraghi ha fatto testa a testa con Cerofolini per convincerlo a cambiare procuratore”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’intermediario di mercato e procuratore Furio Valcareggi, ha rivelato un retroscena riguardante Michele Cerofolini, adesso secondo portiere del Frosinone ma fino allo scorso giugno era un giocatore della Fiorentina dove è nato e cresciuto sin dal settore giovanile, queste il racconto di Valcareggi su Biraghi: “E’ il terzino più libero del mondo, gli avversari gli stanno a venti metri e lui riesce comunque a sbagliare. Mi chiedo francamente perché venga convocato in Nazionale. Biraghi ha fatto una testa così a Cerofolini, che era un mio assistito, per convincerlo a passare al suo procuratore. Una scorrettezza incredibile, c’è un codice deontologico da rispettare in questi casi”.

LE DIFFERENZE TRA FIORENTINA E BOLOGNA