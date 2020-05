Sono apparse subito molto gravi le condizioni di quel bambino agli occhi dei sanitari del 118. A nulla sono valse le prime manovre di soccorso e la corsa in ospedale per raggiungere l’elisoccorso Pegaso che lo avrebbe dovuto portare al Meyer di Firenze. Non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate in seguito all’impatto con il selciato, a causa di una caduta dal terzo piano della palazzina nel centro storico di Arezzo, non hanno lasciato scampo a quel bimbo.

Una tragedia che ha sconvolto una città intera anche perché ad essere colpita è la famiglia dell’ex amaranto Michele Bacis. Il bambino che ha perso la vita è il secondogenito dell’ex calciatore di Fiorentina e Arezzo, che ha poi guidato come allenatore in due parentesi. L’ex difensore da tempo si è stabilito in città, proprio nel centro storico, a due passi dalla cattedrale, insieme alla moglie e ai due figli.

L’allarme è scattato nella serata di ieri verso le 22. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che si sono poi occupati dei rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto. Inutile sottolineare la disperazione della famiglia. Tra l’altro solo poche settimane fa Michele Bacis, originario di Bergamo, era stato colpito da un altro lutto, la perdita della zio a causa del Coronavirus. Adesso il dramma del figlio minore, una autentica tragedia che ha lasciato un’intera città senza parole.“

Firenzetoday.it