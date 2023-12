Una buona notizia per Italiano: Ikonè ha superato l’influenza e ci sarà a Roma. Nico ancora in dubbio

Vincenzo Italiano recupera almeno una pedina per Roma-Fiorentina, stiamo parlando di Ikonè che mercoledi sera è rimasto a casa bloccato dall’influenza e non è potuto scendere in campo nella gara contro il Parma. A due giorni dalla gara dell’Olimpico il giocatore francese è completamente recuperato e potrebbe giocare titolare sulla fascia destra proprio al posto di Nico Gonzalez che è in dubbio a causa di un affaticamento muscolare. La Fiorentina spera.

LE PAROLE DI MANCINI PRIMA DI ROMA-FIORENTINA