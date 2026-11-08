La Classifica Un pari che non basta: la classifica piange, la Fiorentina va alla sosta da quindicesima

Il 2-2 del Franchi porta la squadra a quota 9 punti, ma la zona calda resta pericolosamente vicina

L'undicesimo turno di Serie A va in archivio con il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus allo stadio Franchi. Un risultato che muove la graduatoria, ma che non cambia in maniera sostanziale la situazione delle due squadre, ancora impegnate a inseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

La Fiorentina conquista un punto prezioso, sale a quota 9 e mantiene la quindicesima posizione. La formazione viola resta però nelle zone basse della classifica, con il Lecce davanti a un solo punto di distanza e il Parma e il Sassuolo alle spalle a quota 8.

Situazione diversa per la Juventus, che con il pareggio di Firenze raggiunge i 18 punti e conserva il settimo posto. I bianconeri restano così nella parte alta della graduatoria, ma ancora fuori dalle prime sei posizioni.

In vetta continua la corsa della Lazio, prima con 29 punti, seguita dall'Inter a quota 28 e dalla Roma a 27. Il Milan occupa la quarta posizione con 24 punti, davanti al Como, quinto con 23.

Ecco la classifica completa dopo l'undicesima giornata:

1ª Lazio (29 punti) | 2ª Inter (28) | 3ª Roma (27) | 4ª Milan (24) | 5ª Como (23) | 6ª Frosinone (20) | 7ª Juventus (18) | 8ª Bologna (17) | 9ª Cagliari (16) | 10ª Napoli (15) | 11ª Torino (14) | 12ª Atalanta (14) | 13ª Genoa (13) | 14ª Lecce (10) | 15ª Fiorentina (9) | 16ª Parma (8) | 17ª Sassuolo (8) | 18ª Monza (7) | 19ª Venezia (6) | 20ª Udinese (5) [copertina LaNazione]