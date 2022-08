Un giorno dopo, Di Marzio conferma Pedullà: “Zurkowski verso l’Empoli, Bajrami verso la Fiorentina”

Nella giornata di ieri Alfredo Pedullà ha dato in grande esclusiva l’accordo tra la Fiorentina e l’Empoli per il passaggio di Zurkowski all’Empoli, con Bajrami promesso sposo della Fiorentina e con Kouamè in direzione Empoli. Un giorno dopo, anche Gianluca Di Marzio ha confermato queste notizie:

“Kouamé, Zurkowski, Bajrami: sono i tre calciatori al centro di un’operazione di mercato che si sviluppa sull’asse Firenze-Empoli, e che nelle ultime ore ha conosciuto alcuni sviluppi. Si sono svolti infatti oggi, venerdì 16 agosto, nuovi contatti fra la Fiorentina e l’Empoli per cercare di portare Kouamé e Zurkowski in azzurro (per il centrocampista polacco si tratterebbe di un ritorno) e Nedim Bajrami alla corte di Vincenzo Italiano. Le due società stanno dunque cercando di trovare la quadra per questa tripla operazione che consentirebbe, se andasse in porto, di superare la concorrenza del Sassuolo per il centrocampista offensivo albanese. L’Empoli, invece, avrebbe l’opportunità di riportare al Castellani un calciatore di prospettiva, con gol e assist nelle gambe, come Zurkowski, e di rinforzare il reparto offensivo (dove sono già arrivati Lammers, Cambiaghi, Satriano e Destro) con un calciatore che alla prima di Serie A contro la Cremonese ha già fatto vedere di godere di un ottimo stato di forma.”