AISLA si impegna a migliorare l’assistenza per le persone con SLA

Firenze 20 dicembre 2019 – Domenica 5 gennaio 2020 a partire dalle ore 14 presso lo Stadio GreenSport Mollungo di Quarrata (Via Case Gori, 17) si svolgerà una partita di beneficenza “Un calcio alla SLA”. Parte del ricavato andrà ad AISLA Firenze.

Presenti anche personalità del mondo dello sport tra i quali due ex calciatori violaFrancesco Baiano e Alberto Malusci.

AISLA Firenze nasce nel 2011 ed è una sezione di AISLA Onlus. Opera sul territorio fiorentino al fine di migliorare l’assistenza per le persone con SLA, si impegna nel diffonderecorrette informazioni sulla malattia e nel sensibilizzare le Istituzioni affinché adottino misure idonee ad un problema in costante crescita.

Tra le iniziative che hanno visto AISLA Firenze protagonista c’è la maratona di nuoto “Una vasca per AISLA” che si ripeterà nel 2020 con la sua sesta edizione.

È poi nel lavoro di tutti i giorni al fianco deimalati e delle loro famiglie che si sostanzia l’attività dei soci e dei volontari di AISLA Firenze.

Numeri sempre in crescita per AISLA Firenze. I soci hanno raggiunto il numero di 150nell’ultimo anno. In più a Borgo San Lorenzoè stato inaugurato un punto di ascolto e accoglienza.