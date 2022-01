Ultras Juventus in giro per Firenze, striscioni messi e fumogeni accesi a Piazzale Michelangelo

Non si sono fermati i tifosi della Juventus solo allo striscione messo in Curva Fiesole questa mattina, ma sono stati anche a Piazzale Michelangelo, con l’accensione di fumogeni e hanno intonato cori contro Firenze e la Fiorentina. Successivamente hanno girato per tutta la città e hanno appeso anche altri striscione di derisione al mondo viola dopo la cessione di Vlahovic, uno di questi recita: “Da Baggio a Vlahovic passando per Chiesa e Bernardeschi. Grazie succursale e alla prossima spesa”