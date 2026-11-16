L'intervista Ulivieri: "La Fiorentina deve iniziare a fare cross. Pellegrino è forte e ha necessità di palloni alti"

Secondo Ulivieri inoltre, non ci sarebbero problemi in porta. Anche se De Gea ha commesso errori, non c'è niente da fare, se non abbassare la tensione

Dell’altro esterno, Njie, che ne dice?

«E’ forte. ‘Strappa’ il gioco e le partite. Nell’uno contro uno riesce a creare spesso una superiorità. Stiamo parlando degli esterni e quindi devo aggiungere una cosa».

Prego.

«La Fiorentina deve iniziare a fare cross. Deve crescere nel mettere palloni in mezzo perché ha un centravanti che ha come punto di forza il colpo di testa. Pellegrino è bravo, Pellegrino vuole e ha necessità di palloni alti per segnare e quindi bisogna crossare di più».

Andiamo in porta: De Gea ha commesso errori, che si fa?

«Ma niente. Che vorrebbe fare? Guardi, è successo anche a me di avere squadre che prendevano troppi gol e che alla fine il portiere finisse sul banco degli imputati. Io ci parlavo con chiarezza, con il mio numero uno e gli dicevo: stai tranquillo, qui non si cambia nulla, perché a comandare sono io. Poi da toscanaccio quale sono, per abbassare la tensione ci mettevo sopra una battutina ironica per abbassare la tensione... Certo questo non vale per De Gea che di sicuro oltre a una grande esperienza, ha una forza psicologica enorme. E’ un big».

A proposito di psicologia: Fagioli non le sembra quel calciatore straordinario ma mai realmente tranquillo?

«Fagioli lo conosco e per me è un grande, ma grande, giocatore. Il suo rendimento rientra in quello che è poi il rendimento di tutta la squadra, ovvero, come dicevo prima, la Fiorentina fa buone cose ma ancora a sprazzi. E poi, ricordiamocelo, Fagioli è uno della Nazionale, uno capace di fare un ruolo nella Fiorentina, e anche un altro in azzurro. Lui, in viola, o gioca o entra, quindi è un punto di riferimento. Studia e lavora per arrivare al massimo, credo che sia complicato metterlo in discussione». Parola dell’allenatore Ulivieri. E un po’, sia chiaro, del tifoso viola Renzo.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione