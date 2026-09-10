Ulivieri frena sul licenziamento di Grosso: "Difficile contestare una inadempienza perché l’esonero c’è stato"

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e decano dei tecnici italiani Renzo Ulivieri non fa di tutta l’erba un fascio.

La Fiorentina non fa passi indietro. Anzi, la possibilità di procedere contro Fabio Grosso per come si è interrotto il rapporto resta la strada maestra che il club vuole intraprendere. Un finale complicato, quello fra club e allenatore, che ha riportato alla mente quanto successo negli ultimi anni anche con altri tecnici: da Gattuso (durato 23 giorni), a Palladino (che si è dimesso in polemica pochi giorni dopo aver programmare già la squadra viola della stagione successiva), fino a Pioli (esonerato perché non ha voluto dimettersi come avrebbe voluto la società in assenza di risultati) e ora a Grosso.

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio e decano dei tecnici italiani Renzo Ulivieri però non fa di tutta l’erba un fascio: «Non si può generalizzare e dare colpe alla Fiorentina se le cose sono andate così perché sono tutti casi diversi l’uno dall’altro. Spesso dipende anche dal rapporto che uno instaura con la città e con i tifosi. Di certo però — ammette Ulivieri, tra l’altro toscanissimo — allenare a Firenze è senz’altro difficile». Il caso Grosso ne è l’ennesima conferma, anche per le modalità e la rapidità con cui è arrivato l’esonero. Un finale inaspettato, anche per Ulivieri: «Non pensavo si potesse arrivare a questo anche se non sono riuscito a parlare con il tecnico, pur avendoci provato per il ruolo che rivesto, e mi baso su quanto letto in queste ore. Certo è che come associazione siamo pronti a dargli un sostegno e se necessario anche un’assistenza legale visto che abbiamo un ufficio apposito».

La Fiorentina vorrebbe puntare sull’inadempienza, ossia sul fatto che l’allenatore, secondo quanto raccontato dal club, avrebbe definito la squadra «inallenabile» per poi annunciare che non si sarebbe presentato in campo il lunedì. Una versione che secondo il club giustificherebbe il procedimento disciplinare per arrivare poi al licenziamento per giusta causa, ma che invece non convince Ulivieri: «Attraverso l’esonero le cose cambiano dal punto di vista economico, per sé e per lo staff. Grosso avrà chiesto l’esonero perché convinto che fosse quella la strada ed ha rimesso le decisioni in mano alla società. Vedo difficile contestare una inadempienza perché l’esonero c’è stato e il lunedì, alla ripresa degli allenamenti c’era già Vanoli. Qui perciò siamo nell’ambito del condizionale, dire che non si sarebbe più presentato al Viola Park è un conto non presentarsi materialmente è un altro. Se la società lo avesse aspettato inutilmente lunedì sarebbe stato diverso».

Dall’alto della sua esperienza il presidente dell’associazione allenatore porta poi altri esempi: «Io ne avuti diversi di casi disciplinari ma li ho sempre vinti, tranne uno. Un club di A mi esonerò e poi mi fece un procedimento sostenendo che si trattasse di dimissioni perché io provocatoriamente avevo dichiarato in sala stampa “se fossi la società esonererei l’allenatore”. Ma un conto sono le dichiarazioni e un conto i fatti e quelli non c’erano ed infatti vinsi. Ci sono regole ben precise». Una situazione complessa dunque, che rischia di protrarsi nel tempo. Per questo il consiglio di Ulivieri è di buon senso: «Credo si debbano mettere a sedere e cercare un accordo, per il bene di tutti». Ci riusciranno?

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino