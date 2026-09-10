Ufficializzato lo staff tecnico di Vanoli: Cavalletto vice allenatore, Filippi resta allenatore dei portieri
La Fiorentina ha reso noto lo staff di mister Vanoli
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2026 11:34
La Fiorentina ha reso noto tramite il proprio sito ufficiale lo staff tecnico di mister Paolo Vanoli, questo lo staff completo:
Head Coach: Paolo Vanoli Assistant Coach: Daniele Cavalletto Technical Collaborator: Damià Abella Technical Collaborator: Francesco Bordin Set Pieces: Marco Zuccher Head of Performance: Giampiero Ascenzi Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza Head of Goalkeepers: Claudio Filippi Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini Head Of Football Analysis: Simone Contran Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo Match Analyst: Simone Formica Drone: Andrea Tordi