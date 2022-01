Ufficale, dopo che la Fiorentina gli aveva preferito Pjatek, Borja Mayoral va al Getafe in Liga

Niente da fare, Borja Mayoral non sarà un calciatore della Fiorentina, o quantomeno non in questa sessione di calciomercato. A renderlo noto è la stessa Roma, che attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato di aver ceduto in prestito al Getafe proprio il centravanti spagnolo e Villar. Questo il comunicato:

L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo Borja Mayoral e Gonzalo Villar al Getafe fino al 30 giugno 2022.

