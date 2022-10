Uefa arrabbiata con la Fiorentina, arrivo viola sempre in ritardo. Prima a Istanbul, ieri a Edimburgo

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino questa mattina, la Uefa non sta prendendo bene i continui ritardi della Fiorentina nella città in cui deve giocare la gara di Conference League. Era successo già a Istanbul con un ritardo di oltre due ore, e conseguente slittamento della conferenza stampa di Italiano e del tesserato viola, ieri è accaduto di nuovo con un ritardo di oltre 1 ora sulla tabella di marcia. La Uefa, che organizza la conferenza stampa e che ha in mano tutto il programma, si è molto arrabbiata per l’arrivo in grande ritardo anche a Edimburgo. Non il massimo per una società, come quella viola, che ci tiene tanto ai rapporti con le alte istituzioni.

