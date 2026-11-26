Designazioni Udinese-Fiorentina arbitrata da La Penna: con lui 7 vittorie e 7 sconfitte. L’episodio più grave a San Siro

La Penna arbitrerà Udinese-Fiorentina

Il designatore arbitrale Orsato ha comunicato la sua scelta per quanto riguarda Udinese-Fiorentina. Ad arbitrare il match sarà infatti La Penna.

I precedenti viola con lui sono in pareggio: 7 vittorie, 7 sconfitte e 4 pareggi. Di redente ha arbitrato la sfida tra Fiorentina e Atalanta terminato con il risultato di 2-2.

L’episodio più controverso in un Inter-Fiorentina in cui non si accorse di un pallone uscito sulla linea di fondo di oltre un metro, da quel pallone nacque un calcio d’angolo che portò alla rete decisiva dell’Inter. Tutto questo nella stagione 24/25, con Palladino in panchina