Tuttosport, Vlahovic, se parte Cristiano Ronaldo pronto l’assalto della Juventus

Pur non sapendo ancora se Ronaldo resterà la Juventus cerca un altro Mandzukic. O almeno un centravanti che abbia alcune delle caratteristiche del croato: perchè di veri e propri sosia non se en vedono. Almeno non dello stress livello. Un identikit quello del centravanti ideale per Allegri, che deve tener conto anche dell’aspetto economico E che complica anche Dusan Vlahovic della Fiorentina ventunenne blindato da un contratto fino al 2023, dalla volontà di Commisso e da quella di Gattuso. Blindatura complicata da scardinare, tanto più che il bomber serbo non smania affatto per lasciare Firenze. Certo il salto da un club medio alla Juve comporta sempre qualche rischio. Lo scrive Tuttosport.

