Tuttosport, Torino e Napoli su Amrabat: la Fiorentina può lasciarlo partire in prestito con obbligo

Sofyan Amrabat è in ripresa per la sua operazione per pubalgia. Il centrocampista tornerà lunedì a Firenze. Uno sforzo serve per convertire la proposta: da prestito con diritto a prestito con obbligo. Questa la formula attraverso la quale i Viola sono disposti a lasciarlo partire. Con direzione Torino o Napoli. Lo scrive Tuttosport.

