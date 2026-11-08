Tuttosport scrive: "Spalletti col dubbio Woltemade, il tedesco potrebbe andare in panchina"

Il centravanti tedesco ha avuto l'influenza tutta la settimana e non ha recuperato

Woltemade sì o Woltemade no? Si sintetizza in questo dubbio il grande rompicapo che ha accompagnato le ultime notti di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero è restio a compromettere i primi segnali di continuità tattica e a fare a meno di un elemento che considera imprescindibile; al tempo stesso, però, non intende sfidare la sorte schierando elementi non al top delle condizioni, come la punta tedesca. A fare il punto sulla situazione è Tuttosport.

Dopo i forfait di Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara, Nico Gonzalez, Conceição, Celik e McKennie, il quadro degli indisponibili si è arricchito con il problema di Cambiaso. Per l'esterno si tratta di un semplice affaticamento muscolare da riassorbire nei prossimi giorni, ma rappresenta comunque una tegola per una rosa già ridotta al minimo, che vedrà Celik salire sul pullman per Firenze con un solo allenamento con i compagni alle spalle. Quanto a Woltemade, la sua disponibilità resta parziale: il calciatore ha dovuto fare gli straordinari per essere in campo dal 1' ad Alkmaar, superando i forti sintomi influenzali rimediati martedì.

Qualora il centravanti non offrisse garanzie adeguate, si accomoderebbe in panchina per lasciare il posto a uno tra Zhegrova e Boga, con il kosovaro favorito. Spalletti considera infatti l'esterno ivoriano la miglior risorsa a gara in corso, mentre ritiene che le accelerazioni dell'ex Lilla possano risultare decisive per scardinare la densità difensiva della Fiorentina. In mediana si va verso l'impiego del trio composto da McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners; davanti a Vicario, la retroguardia a quattro dovrebbe vedere impiegati Kalulu, Bremer, Lucumì e Cabal.