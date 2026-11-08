Tuttosport scrive: "Joao Mario ha l'obiettivo di dimostrare che la Juventus ha sbagliato con lui"

L'esterno portoghese dei viola è ancora di proprietà dei bianconeri

João Mário figura tra gli osservati speciali in vista dell'incrocio con la Juventus. Il terzino portoghese punta a dimostrare alla sua vecchia società di aver valutato male il suo potenziale. Sarà un appuntamento denso di significati anche per Njie, per il quale i trascorsi al Torino trasformano la partita in una sorta di stracittadina, e soprattutto per Nicolò Fagioli, cresciuto per un decennio nel vivaio torinese. Benché stia vivendo una fase complessa, la mezzala gode ancora della stima di Vanoli, che lo ha esortato a mantenere la calma auspicando un suo eventuale gol da ex. Tra gli uomini chiave più attesi spiccano inoltre i nomi di Mastantuono, Pellegrino e Ndour.

Per far comprendere all'organico la rilevanza di quello che a Firenze è considerato "Il Match", Vanoli ha proiettato alla squadra i filmati dei precedenti storici. In un momento simbolico che coincide con il sessantesimo anniversario della tragica alluvione, il pubblico di casa allestirà una coreografia con migliaia di vessilli, attendendo un successo interno in campionato che manca dallo scorso aprile. I gigliati intendono dare continuità all'affermazione sul Sassuolo — tornata a muovere la classifica dopo un digiuno di 50 giorni — puntando a mantenere la porta inviolata per la prima volta in questo torneo. L'allenatore ha comunque rimarcato il valore dei bianconeri, già espresso nella vittoria di Napoli, ricordando quanto Spalletti conosca bene la piazza fiorentina e la rivalità che la caratterizza.

Infermeria e scelte di formazione Dovendo fare a meno degli infortunati Atta e Pongracic, il tecnico confida nel rientro di Ranieri ed è orientato a schierare per dieci undicesimi la formazione vittoriosa a Reggio Emilia. L'unico dubbio riguarda la mediana, con il ballottaggio tra Fagioli e Oulai, mentre Gonçalves dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina nonostante l'impatto decisivo avuto a gara in corso contro i neroverdi. Vanoli ha voluto dedicare un ricordo a Jesús de Miguel, scomparso a seguito di un tragico scontro di gioco, e a Bernardo Rogora, tra i principali artefici del secondo tricolore viola, in memoria del quale la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Quanto al percorso stagionale, la guida tecnica ha invitato i suoi a concentrarsi sul lavoro quotidiano, evitando inutili tensioni e senza fissare tetti prefissati in graduatoria. A fare il punto è Tuttosport.