Tuttosport scrive: “Addio Antognoni? Commisso, che imperdonabile autogol per la Fiorentina!”

Giancarlo Antognoni, la bandiera che è stata ammainata per scelte che una città frastornata fatica a comprendere a iniziare dal diretto interessato che ha detto no al ridimensionamento imposto dal club. La città è delusa e frastornata per questa vicenda che rischia di avere strascichi pesanti. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, BASILE: “ANTOGNONI? A FIRENZE CHIEDEVANO TUTTI DI LUI PER PARLARE DI CALCIO. I TIFOSI DIVENTERANNO PRAGMATICI”