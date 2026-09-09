Tuttosport rivela: "Con Vanoli si potrebbe passare al 4-1-4-1. Fagioli e Ndour i punti fermi della viola"

Il tecnico vuole ripartire da quel modulo per poi passare a un 4-3-3 o a un 4-2-3-1 con Atta come trequartista.

Con il ritorno sulla panchina della Fiorentina di Paolo Vanoli, c'è curiosità nel capire come giocherà la sua squadra.

Proprio in riferimento a ciò, Tuttosport dà delle anticipazioni tattiche di quello che potremmo vedere nel primo periodo del Vanoli bis.

Come rivela il giornale infatti, l'ex allenatore del Torino, dovrebbe utilizzare il 4-1-4-1, con Fagioli in cabina di regia, e Ndour come mezz'ala. Sulle fasce, Vanoli può contare su esterni di spinta e attacco, vedi i vari Gnonto, Goncalves, ed Njie, lanciato in A proprio dall'attuale tecnico viola.

Questo sembra essere il piano, ripartire da un modulo che ha messo in piedi la scorsa stagione della viola, e poi si vedrà: non è per nulla escluso un passaggio a un 4-3-3 o a un 4-2-3-1, con Atta come trequartista.